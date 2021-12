Zomerbestemmingen 2022 vanaf Groningen Airport Eelde bekend

Corendon heeft bevestigd in het zomerseizoen van 2022 naar de bestemmingen Bodrum en Antalya (Turkije), Kreta (Griekenland) en Mallorca (Spanje) te vliegen. Mallorca is nieuw in het aanbod van Corendon vanaf Groningen Airport Eelde. Ook TUI vliegt komende zomer wederom wekelijks naar het Spaanse eiland Mallorca en blijft gedurende het gehele jaar twee keer per week Gran Canaria aanbieden. Reisorganisatie Sunair heeft bevestigd dat de vluchten naar het populaire Guernsey (Kanaaleilanden) vanaf april wederom worden uitgevoerd vanaf onze luchthaven.

Jonas van Dorp, Head of Aviation Marketing & Development Groningen Airport Eelde: ‘’Wij zijn blij met het aanbod voor komend zomerseizoen. Het is een mooie toevoeging dat Mallorca door zowel TUI als Corendon wordt aangeboden, want het is voor onze regio een gewilde bestemming’’. Er zijn tevens een aantal bestemmingen terug in het zomerschema die door de beperkende maatregelen rondom Covid19 een periode niet werden aangeboden, zoals Bodrum, Antalya en Guernsey. Marc van Amsterdam, directeur Sunair Vakanties: ‘’In 2019 hadden we een ongekend succesvol seizoen naar Guernsey vanaf Groningen Airport Eelde. Gelukkig mogen we dit komend zomerseizoen nog een keer herhalen. Wij kijken er enorm naar uit om weer wekelijks naar deze prachtige bestemming te vliegen vanaf het Noorden’’.

Liefhebbers van een vakantie kunnen beter niet al te lang meer wachten met boeken: ‘’De stoelcapaciteit is nog beperkter dan vóór Corona. De consument doet er daarom goed aan er snel bij te zijn en alvast van alle voorpret te gaan genieten’’, aldus van Dorp.

Pakketreizen en/of losse vluchten zijn boekbaar via de reisorganisatie, het reisbureau of via onze website.