Zomerstremming Ring Zuid voorbij: weg weer open voor verkeer

Extra rijstrook richting Julianaplein

Tijdens de afsluiting van de zuidelijke ringweg heeft Combinatie Herepoort gewerkt aan de verbreding van de noordelijke rijbaan tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. In plaats van twee rijstroken richting het Julianaplein, zijn dat er nu drie. Een deel van de extra rijstrook is direct open voor het autoverkeer. Het gaat om het gedeelte tot aan de verlegde afrit ter hoogte van de Stettinweg. Vanaf de Stettinweg tot aan de Gotenburgweg is de extra rijstrook al wel aangebracht, maar nog niet in gebruik. Dat is aangegeven met borden en wegmarkering.