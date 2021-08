Zonnelaan twee weken dicht voor fietsers richting Pleiadenlaan

Werkzaamheden riool

De afsluitingen hebben te maken met werkzaamheden aan het riool. Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te laten harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat de Pleiadenlaan en Zonnelaan opengebroken wordt en geeft daardoor minder overlast. Ook is de totale duur van de werkzaamheden dankzij deze methode flink ingekort.