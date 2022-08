GRONINGEN – Journalist Mike Tomale schreef onlangs een kritisch boek over thuiszorgorganisaties in Groningen.

Tim de Weerdt werd in 1951 geboren en leerde in 1972 Inge Stienstra kennen waarmee hij in 1993 trouwde. Het huwelijk werd voltrokken jaren nadat er een moordaanslag op hem werd gepleegd, waardoor hij voor de rest van zijn leven met een dwarslaesie in een rolstoel kwam te zitten. Tomale beschrijft in zijn boek Zorgcowboys – Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen (ISBN 978-94-645-0830-7) hoe het echtpaar afhankelijk werd van mantelzorg en thuiszorgorganisaties, waardoor hun leven een ware nachtmerrie werd die ze beiden moesten bekopen met de dood.

Van het kasje naar de muur

Dochter Orpa, die maar liefst zevenentwintig jaar mantelzorg verleende, zag het leed en falen van dichtbij gebeuren en documenteerde alles. Ze startte in augustus 2019 de klachtenprocedures op tegen vijf zorginstellingen, nadat beide ouders waren overleden. Tot op heden, na veel procedures en gesteggel tussen advocaten, is er nog steeds niets bekend over wie of wat nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor de dood van Tim.

Mike Tomale is werkzaam als freelance journalist en schrijver en lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

