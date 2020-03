Zorgorganisaties slaan handen ineen met Corona Thuisteam

GRONINGEN – Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten is er een Corona Thuisteam opgericht.

Het Corona Thuisteam is binnen een week opgericht door Groningse zorgorganisaties in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Vanaf dinsdag 31 biedt het team uitsluitend zorg voor cliënten met corona en cliënten waarbij de huisarts of GGD besmetting vermoedt.

De zorgprofessionals werken alleen voor Het Corona Thuisteam en komen niet bij cliënten die coronavrij (lijken te) zijn. Door de inzet van het Corona Thuisteam wordt geprobeerd om cliënten zo lang mogelijk thuis te houden, zodat ziekenhuizen ontlast worden. Pas als het écht nodig is, worden cliënten doorgestuurd voor ziekenhuisopname.

Samenwerkingsverband

Het initiatief voor het Corona Thuisteam is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in samenwerking met ROAZ Groningen en zorgverzekeraar Menzis. De coördinatie is in handen van TSN Thuiszorg en Coöperatie Dichtbij. Bij het thuisteam zijn vele Groninger zorgorganisaties aangesloten, waaronder:

TSN Thuiszorg

Coöperatie Dichtbij

Icare

Interzorg Noord-Nederland

Zorggroep Meander

Thuiszorg Comfort

Allerzorg

ZINN

UMCG

Oosterlengte

Foto: Corona Thuisteam