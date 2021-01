Zuidelijke ringweg aantal weekenden dicht tussen Europaweg en Euvelgunne

De zuidelijke ringweg is in de komende periode een aantal weekenden in één richting afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. In de weekenden van 22 tot 25 januari en van 29 januari tot 1 februari is de weg dicht voor verkeer richting Drachten en Assen, en in het weekend van 12 tot 15 februari voor verkeer richting Hoogezand.