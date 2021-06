Zuidelijke ringweg in zomer zes weken dicht vanaf Euvelgunne tot Europaweg

Voorbereiding

Voor de zomer voert aannemer Combinatie Herepoort op dit deel van de ringweg nog voorbereidende werkzaamheden uit. Voor de verbreding van de ringweg en voor de nieuwe op- en afrit is al zand aangebracht. De ondergrond moet eerst nog verder inklinken. Nu (eind april) wordt het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg gesloopt. Ook worden langs de ringweg funderingen gebouwd voor de verbreding, bijvoorbeeld bij de Gotenburgweg. In mei/juni bouwt Combinatie Herepoort een deel van het nieuwe viaduct over de Europaweg, en de nieuwe afrit om de voormalige skivijver heen. Ook wordt de Herningweg aangepast (die de Europaweg en de Bornholmstraat met elkaar verbindt).

En in de zomer van 2022? “Het is de planning dat we dan op ditzelfde deel van de ringweg aan beide rijrichtingen gaan werken. Dan vervangen we onder andere de bewegende delen van de ‘hoge’ Euvelgunnerbrug”, besluit Kramer.