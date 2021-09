Zuidelijke ringweg komend weekend dicht richting Drachten en Assen

Openstelling oprit Stettinweg, afsluiting Lübeckweg

De afsluiting van de ringweg is nodig, omdat Combinatie Herepoort in het weekend verder werkt aan de oprit van de Stettinweg naar de zuidelijke ringweg. Op maandagochtend 20 september om 06.00 uur gaat deze nieuwe oprit open voor verkeer. Op datzelfde moment wordt de Lübeckweg definitief afgesloten. In de eindsituatie is de Lübeckweg voor verkeer vanuit het oosten de afrit van de zuidelijke ringweg naar de Europaweg. Hij sluit dan niet meer aan op de rotonde bij de Bornholmstraat.