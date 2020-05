Zwarte Piet niet meer welkom bij intocht in Groningen

GRONINGEN – Sinterklaas moet het bij de intocht voortaan zonder zijn trouwe hulpje doen. Zwarte Piet mag niet meer van Groningen.

Dat heeft de gemeente Groningen in een versneld proces besloten. De karikatuur van de duivel wordt door de politici als te kwetsend beschouwd, zo laat wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) weten. De meningen binnen de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken lopen uiteen, maar de stichting voor volksvermaken heeft unaniem besloten om mee te gaan in het besluit van het gemeentebestuur.

Wél in Haren en Ten Boer

Wie de intocht nog wel op traditionele wijze wil vieren, kan eind dit jaar nog uitwijken naar Haren en Ten Boer. In beide dorpen is Zwarte Piet nog steeds welkom, al wordt er wel stapsgewijs toegewerkt naar een intocht met alleen naturel, roetveeg of anders geschminkte pieten. Over een aantal jaren moet dat het geval zijn.

