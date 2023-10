Zweedse Kerstmarkt in Groningen op 9 en 10 december

GRONINGEN – De meest bijzondere kerstmarkt van het noorden opent haar deuren op zaterdag 9 en zondag 10 december 2023.

Of je nu op zoek bent naar een origineel kerstcadeau, houdt van gezelligheid of stiekem een beetje verliefd bent op Zweden of Scandinavië, de Zweedse Kerstmarkt wil je bij zijn! Beleef een buitengewone kerst, binnen, op één van de meest unieke locaties van Groningen: de oude Suikerfabriek. De kerstmarkt bestaat niet alleen uit meer dan 100 shopadresjes, maar ook uit livemuziek en een workshopprogramma.

Meer dan 100 pop-up shops

De organisatie van de Zweedse Kerstmarkt is al maanden bezig met kerst. Vanaf het moment dat het kwik nog ver boven de 25 graden uitsteeg, schreven de eerste exposanten zich al in. Meer dan 100 pop-up shops zullen klaarstaan in de rauwe en industriële Suikerfabriek in het weekend van 9 en 10 december. Daarnaast wordt het programma aangevuld met leuke workshops, kerstgezelligheid, fijne deuntjes van onze (huis)muzikanten en lekker eten.

Wat maakt de Zweedse Kerstmarkt uniek?

We vullen de Suikerfabriek met unieke Zweedse adresjes, Scandinavisch moois, handgemaakte hebbedingen en anders moois (of lekkers). Geen dertien in een dozijn-producten, maar producten met een verhaal. Soms handgemaakt of natuurlijk, maar altijd met passie verkocht. Dit maakt de kerstmarkt dé stek om originele kerstcadeaus te kopen. De Zweedse Kerstmarkt is de afgelopen jaren opgeklommen tot één van de grote publieksfavorieten in kerstmarktenland.

Profiteer van vroegboekkorting!

Kun je niet wachten tot het zover is? Het is vanaf nu mogelijk om alvast online tickets te scoren. Profiteer nog t/m donderdag 9 november van de speciale vroegboekkorting. Kijk voor meer informatie op: zweedsekerstmarkt.nl.

Zweedse Kerstmarkt 2023

Zaterdag 9 + zondag 10 december

Vroegboekticket: €7,00 / kassaprijs: €9,00 / online prijs: €8,50

Kinderen tot 12 jaar gratis

Voormalige Suikerfabriek: Suikerlaan 10, Groningen

Foto: Eventful Eventmanagement & Productie