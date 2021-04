1 miljoen TikTok-volgers voor Zeehondencentrum Pieterburen

PIETERBUREN – Op maandag 13 april 2020 werd het TikTok-account van Zeehondencentrum Pieterburen in het leven geroepen. Een jaar en een dag later stond de teller op precies 1.000.000 volgers van @sealcentrepieterburen. Het centrum gebruikt het medium om met een knipoog ook het jonge publiek bewust te maken van het belang van gezonde zeehonden in een gezonde zee.

Medewerksters Myrthe Zwik en Renate Prins – de krachten achter het account – zijn overdonderd door de steeds maar groeiende populariteit van het centrum op het medium. Vorig jaar zijn zij er mee begonnen, omdat het centrum sloot door de coronamaatregelen en het publiek wilde blijven betrekken bij hun werk. Bovendien moesten Myrthe en Renate, die normaal de bezoekers te woord stonden, ineens meehelpen in de zorg voor zeehonden. Dat gaf voer voor heel veel leuke video’s. De eerste video ontving 124 duizend views en eind vorig jaar ging een post viral die bijna 40 miljoen views haalde. Op het TikTok-account van het Zeehondencentrum is dan ook te zien dat Myrthe en Renate een klein feestje vieren, uiteraard geheel in stijl, middels een ingestudeerd dansje.

Omdat Myrthe en Renate zelf regelmatig in de zorg zijn blijven werken en ook nauw samenwerken met andere collega’s in de zorg, wordt het werk van het Zeehondencentrum op een authentieke manier vastgelegd met een amusante twist door de TikTok-effects. Middels het account hoopt het Zeehondencentrum een nieuwe doelgroep te bereiken waaraan de missie en visie van het centrum gedeeld kan worden.

Foto: Zeehondencentrum Pieterburen