11 en 12 september 2021: Open Monumentendag

Bekijk de vlogs

Historicus Johan van Dijk en filmmaker Frans Driesens zijn op pad gegaan om te vertellen over enkele fraaie monumenten. Tussen woensdag 8 september en zondag 12 september posten we elke dag een vlog op ons Youtubekanaal. U kunt ze ook bekijken via Facebook, LinkedIn of Instagram van Het Hogeland.

Wethouder Eltjo Dijkhuis begint op woensdag op dezelfde plek als vorig jaar: molen Aeolus in Adorp, waar de restauratie in volle gang is. Daarna blikken we in de vlogs terug op het Hogelandspoor, reizen we naar de Weem in Warffum en vertellen we het verhaal van het Boterdiep en steenfabriek Ceres. De digitale reis eindigt zondag bij molen Goliath in de Eemshaven.

Bezoek de monumenten

Sommige monumenten zijn open voor publiek. Ook zijn er activiteiten. Natuurlijk gelden ook hier de coronarichtlijnen van de rijksoverheid.

Zaterdag 11 september

Hornhuizen, eendenkooi Nieuw Onrust (10-16 uur)

Mensingeweer, molen Hollands Welvaart (11-17 uur)

Noordwolde, hervormde kerk (10-17 uur)

Onderdendam, boerderij De Haver (11-17 uur)

Winsum, rondleiding ‘Joods Winsum’ (start om 13 en 15 uur bij de synagoge)

Zondag 12 september

Maarhuizen, Enne Jans Heerd (11-17 uur). Appeldag in samenwerking met molen Hollands Welvaart, Mensingeweer. Rondleiding boerderij om 13 uur.

Mensingeweer, molen Hollands Welvaart (11-17 uur)

Onderdendam, boerderij De Haver (11-17 uur)

Warfhuizen, luchtwachttoren (14-16 uur, onder voorbehoud)

Winsum, synagoge (13.30-17.30 uur)

Foto: Gemeente Het Hogeland