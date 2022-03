Anita Larkens geeft stem aan Groningse arbeidersvrouwen uit 19e eeuw

BEDUM – Begin deze maand verschijnt bij uitgeverij De Meent het boek Geboortelot van de Bedumse schrijfster Anita Larkens.

De historische roman is gebaseerd op de familiegeschiedenis van de schrijfster en speelt zich grotendeels af in de Groninger Ommelanden, in het gebied Fivelingo. We volgen twee vrouwenlevens – Jannetje, dienstmeid bij dominee Bleeker en landarbeidster Bouwina – in de tweede helft van de negentiende eeuw, de tijd waarin Aletta Jacobs begint met haar strijd voor het vrouwenkiesrecht. De kloof tussen man en vrouw is enorm, die tussen burger en arbeider nog groter. In de provincie Groningen komt daar nog iets bij: de onmiskenbare macht van de Herenboeren.

Anita Larkens: “De gebeurtenissen in dit boek sluiten nauw aan bij de werkelijkheid. Het verhaal is vanaf de basis opgebouwd. In arbeiderskringen was het niet gebruikelijk om je levensverhaal op papier te zetten. Ik heb me moeten baseren op genealogisch onderzoek, archiefstukken, oude krantenartikelen, rechtbankdocumenten en onderzoeksliteratuur. Het was een echte ontdekkingsreis.”

“Geboortelot is meer dan een familieroman. Mijn oudovergrootmoeder Bouwina en mijn betovergrootmoeder Jannetje staan symbool voor alle ‘dienstbaren’ uit die tijd. Ik hoop met mijn boek een stem aan de arbeidersmeisjes en -vrouwen te geven – door hun onmacht en vernederingen te beschrijven, maar ook de kleine momenten van geluk, die alles betekenden.”

Anita Larkens schrijft al zolang ze zich kan herinneren. Ze publiceerde eerder het non-fictieboek De volmaakte vrouw en de literaire thrillers Schaduwdochter, De betrokkenen en De dagen. Anita woont met haar man en jongste zoon in Bedum.

Op 11 maart van 15.00 tot 17.00 uur is er een feestelijke boekpresentatie in De Vijgenhof, Broerstraat 6 Appingedam. Vrijdag 25 maart vanaf 15.00 uur signeert Anita bij boekhandel Riemer in Groningen. En op zaterdag 5 maart is ze om 13.10 uur te gast bij Rondje Groningen van Omroep Eemsdelta.

Foto: Uitgever De Meent