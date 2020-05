Bedrijfsruimte in Winsum gesloten vanwege illegale hennepteelt

Deze bestuursrechtelijke maatregel is genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet en het Damoclesbeleid van de gemeente om overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen en/of te voorkomen.

Hennepkwekerij: levensgevaarlijk

Een hennepkwekerij is gevaarlijk. Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in woningen, worden omringd door (zware) criminaliteit en maken de buurt onveilig. Daarnaast is het brandgevaar voor omwonenden groot, omdat henneptelers vaak op een onveilige manier elektriciteit aftappen. Daardoor kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook leidt een hennepkwekerij regelmatig tot waterschade.

Help mee en houd Het Hogeland veilig

Help mee onveilige situaties te bestrijden. Een hennepkwekerij wordt vaak ontmanteld na tips van omwonenden. Uw hulp bij het melden van een mogelijke kwekerij is dus van groot belang. Heeft u vermoedens van een drugspand? Bel de Politie, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Foto: Gemeente Het Hogeland