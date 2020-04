Boerderij De Eemstuin start met bezorging groentepakketten

UITHUIZERMEEDEN – Boerderij De Eemstuin uit Uithuizermeeden start een speciale bezorgservice voor groentepakketten in Stad.

Normaal gesproken bezorgt de biologisch-dynamische boerderij hun natuurlijk geteelde groenten van eigen land met name in dorpen in het Noorden van de provincie. Vanwege de Corona-crisis maken eigenaars Jouke en Liz nu een uitzondering en komen de inwoners van de stad tegemoet. Samen met vrijwilligers stelt het duo pakketten vol verrassende smaken samen die elke vrijdag bezorgd worden. De marktkraam van De Eemstuin is, zoals gewoonlijk, wel elke vrijdag op de Vismarkt te vinden.

Biologisch-dynamisch

De Eemstuin werkt met een bijzondere, duurzame manier van werken. In deze biologisch-dynamische landbouw wordt geen gif of kunstmest gebruikt. Samen met vrijwilligers elke week andere pakketten samengesteld, vol groenten die vaak niet in de supermarkt te vinden zijn. Met de oogst op de donderdag en de bezorging op vrijdag is het proces vanaf het land tot op het bord bovendien vele malen korter dan bij de gemiddelde boer. Tijdens de Corona-crisis is de bezorgservice van De Eemstuin op vrijdag actief in Groningen.

De bezorgservice van De Eemstuin is, ook buiten de Corona-crisis om, elke week actief in een hele serie dorpen in Noord-Groningen. Inwoners van onder andere Oldenzijl, Warffum, Pieterburen, Usquert, Den Ham, Eenrum, Ezinge, Den Andel en Garnwerd kunnen zich aanmelden voor de wekelijkse pakketten die op woensdag worden bezorgd. Pakketten kunnen iedere vrijdag en zaterdag ook opgehaald worden bij De Eemstuin zelf. Een overzicht van alle bezorglocaties is te vinden op de website eemstuin.nl.

Over De Eemstuin

De Eemstuin is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf uit Uithuizermeeden. In deze duurzame vorm van landbouw wordt geen gif of kunstmest gebruikt. Op 1,2 hectare zavelgrond – een grondsoort van zand en klei – wordt op op natuurlijke wijze groente geteeld. De Eemstuin werkt met veel vrijwilligers van alle leeftijden en met allerlei verschillende kwaliteiten en kunsten. De Eemstuin is verbindend, werkt met aandacht en is bovendien een leerbedrijf. Daarnaast wordt er slechts eens in de zes jaar geploegd en wordt er spiritueel geteeld. Dit houdt in dat er bij het oogsten rekening wordt gehouden met de stand van de maan en de sterren.

Foto: De Eemstuin