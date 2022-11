Boomgaard Landgoed Verhildersum gaat in vlammen op

LEENS – Op dinsdagavond 15 november rond 19.45 uur is de schuilhut bij de boomgaard van Verhildersum in vlammen opgegaan door brandstichting.

De brandweer was snel ter plaatse maar er viel weinig meer te redden. De brand is aangestoken met zwaar vuurwerk. De schade is geraamd rond 20.000 euro. De daders zijn op de fiets en per brommer op de vlucht geslagen. Wie heeft de gouden tip die naar de dader(s) leidt? Daarvoor stelt Verhildersum een beloning van 250 euro beschikbaar.

Foto: Landgoed Verhildersum