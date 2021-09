Bouw 9 duurzame woningen in Munster van start

Lage energiekosten, veel woongemak

De woningen krijgen goede isolatie, vloerverwarming en een bodemwarmtepomp. Er komen geen gasaansluitingen. En de energievoorziening is helemaal elektrisch. Verwarmen én koelen gaat met een eigen bodembron die aangesloten is op een warmtepomp. De bron gaat tot ongeveer 142 meter de grond in. Samen met de goede isolatie zorgt het voor lage woonkosten en veel gemak voor de bewoners. Wethouder De Vries is blij met de start van de bouw. “Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsopgave waar wij als overheid en gemeente Het Hogeland voor staan, samen met onze inwoners!’. Een mooi begin voor de nieuwe bewoners van Diepzicht. Over een klein jaar wonen ze in de duurzaam ontwikkelde woningen”.

Alle 9 woningen zijn al verkocht. Loostad Vastgoedontwikkeling (namens Credo Integrale Planontwikkeling BV) uit Apeldoorn heeft het project ontwikkeld. Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf uit Groningen bouwt de huizen. Beide partijen zijn onderdeel van het VolkerWessels concern.

Munster

De gasloze nieuwbouwwijk Munster ligt aan het Winsumerdiep in Winsum. Eind 2021 komen er weer bouwkavels te koop.

Foto: Gemeente Het Hogeland