Brandweer rukt uit voor knuffelbeer in de knel

BEDUM – De brandweer van Bedum rukte dinsdag uit omdat een knuffelbeer van een bewoner van een woonzorgcentrum in de knel was geraakt.

Van één van de cliënten van een woonzorgcentrum aan de Hoofdstraat in Bedum was door onbekende oorzaak een knuffelbeer vast komen te zitten. Omdat de cliënten van dit centrum gebonden zijn aan hun spullen, werd besloten de brandweer te bellen om zodoende de knuffelbeer los te krijgen. Na bijna een uur was de beer los en kon de brandweer terug naar de kazerne.

Foto: Raymond Bos