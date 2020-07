Burgemeester Henk Jan Bolding reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Op donderdag ontvingen de heer Henk Leegte uit Uithuizen en de heer Ben Wiegers uit Bedum de versierselen die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Op vrijdag 3 juli ontvingen mevrouw Sietske Korendijk-Reker uit Winsum, de heer Sjoerd Schoonhoven uit Zuidwolde en het echtpaar Fennie en Geert Veldman uit Uithuizermeeden hun onderscheiding in Maarhuizen. Mevrouw Grietje Dijkhuis-Bazuin ontving de onderscheiding in het gemeentehuis in haar woonplaats Uithuizen. Ook zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Door de coronacrisis was het op 24 april niet mogelijk de onderscheidingen persoonlijk uit de reiken. Burgemeester Henk Jan Bolding belde die dag met negen gedecoreerden en stelde een uitreiking op een later moment in het vooruitzicht. Over die telefoontjes zei Bolding in zijn toespraak het volgende: “Ik had negen Hogelandsters aan de lijn die – zonder uitzondering – bescheidenheid, betrokkenheid en nuchterheid ademden. Negen Hogelandsters die het gewoon heel vanzelfsprekend vonden iets voor de omgeving, voor de samenleving te doen. Jaren lang. ‘Och, da’s toch nait zo biezunder?’ Dat proefde ik bij iedereen. Ik vond en vind dat toch wel heel bijzonder…”

Twee gedecoreerden – mevrouw Jacobien Louwes uit Vierhuizen en de heer Kor Moorlag uit Kantens – waren verhinderd naar Maarhuizen te komen. Zij ontvangen de onderscheiding later.

Foto: Gemeente Het Hogeland