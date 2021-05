College wil NPG-geld aanvragen voor ontwikkelplan Leens

Als de raad akkoord gaat dan vraagt de gemeente de bijdrage in juli aan. Daarna is het NPG aan zet. Na akkoord van de NPG en de gemeenteraad kan de uitvoering van het ontwikkelplan voor het centrum van Leens van start gaan.

Gezamenlijk plan

Ondernemers en verenigingen uit Leens hebben samen een nieuw plan voor het centrum van Leens gemaakt. In de detailhandelsvisie, die vorig jaar is vastgesteld, werden zij uitgedaagd om met een ontwikkelplan te komen. Dat ontwikkelplan ligt er nu. De gemeente hoopt met de gevraagde bijdrage Leens een mooie ‘plus’ te kunnen geven.

Centrumfunctie

Leens heeft een centrumfunctie voor veel omliggende dorpen. De beide supermarktketens zien de mogelijkheden in Leens. Zij verbeteren hun panden. Met het geld uit het NPG kan nog meer worden bereikt. Winkels komen dichter bij elkaar en de openbare ruimte wordt aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. Het oude gemeentehuis krijgt misschien een nieuwe bestemming. “Leens is nooit af, maar altijd in ontwikkeling. Dit plan biedt een prachtige kans om die ontwikkeling een impuls te geven. Het college wil die kans graag grijpen. Ik hoop dat de gemeenteraad dat ook zo ziet”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis, “Na Winsum, Uithuizen en Bedum kunnen we ook de winkelvoorzieningen in Leens klaar maken voor de toekomst.”

Foto: Gemeente Het Hogeland