College wil tweede kunstgrasveld voor SV Bedum

BEDUM – Voor het kunstgrasveld voor SV Bedum met ledverlichting en een beregeningsinstallatie is 700.000 euro nodig.

De gemeenteraad bespreekt dit verzoek in de vergadering van 30 juni of 7 juli 2021. SV Bedum heeft de gemeente overtuigd dat een kunstgrasveld echt nodig is om alle trainingen te kunnen verzorgen. De bedoeling is om het kunstgrasveld nog dit jaar aan te leggen.

Nieuwe kleedkamers en kantine

Inmiddels worden ook plannen voor een nieuw gebouw uitgewerkt. Hiervoor vraagt het college de raad om een bedrag van 90.000 euro voor de voorbereiding. Het lijkt er op dit moment op dat de nieuwe kleedkamers en kantine op een andere plek komen dan de huidige. Op basis van de voorbereiding kan de gemeenteraad in het najaar een besluit nemen over het benodigde bedrag voor een nieuw gebouw.

Positieve gesprekken

Wethouder Theo de Vries: “Ik ben blij met de positieve gesprekken met SV Bedum. We zijn nu al stappen aan het zetten. Daarom willen we ook geen tijd meer verliezen. Met dit bedrag kunnen we de belangrijkste wens – een nieuw kunstgrasveld – dit jaar al uitvoeren. En ondertussen werken we samen aan de voorbereidingen van een nieuw en toekomstbestendig gebouw”.

