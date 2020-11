De bibliotheek van de toekomst: Het knooppunt voor kennis, contact en cultuur!

Warffum en Uithuizermeeden

De komende periode onderzoeken we samen met Biblionet en inwoners aan welke extra diensten en producten behoefte is. In de dorpen Warffum en Uithuizermeeden waar de bibliotheekgebouwen verdwijnen, onderzoeken we mogelijkheden voor mobiele dienstverlening. Samen met basisscholen in die dorpen kijken we naar mogelijkheden voor bibliotheken op school.

Techlab voor jongeren

Ilona Ebels, regiomanager Biblionet Groningen: “In Warffum hebben het Hogeland College en Biblionet al samengewerkt in de bibliotheek aan het eLAB voor scholieren en inwoners. Dit wordt in samenwerking met onder andere ondernemers uit de regio uitgebouwd tot een TechLAB. Een TechLAB is een praktijkleer- en ontwikkelcentrum voor technologie en vernieuwend ondernemerschap. Denk aan zaken als robots, zon- en windenergie en ontwikkelingen in de landbouw. In samenwerking met onderzoekers die de technologie in allerlei toepassingen uitwerken ontstaat er dan een plek waar jongeren enthousiast worden voor (een baan in) de techniek. En waar iedere bewoner en ondernemer zich kan scholen in de nieuwste methodes en inspiratie kan opdoen voor verdere ontwikkelingen.”

Ontmoeten en verbinden

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “De fysieke bibliotheek is een plek van ontmoeten en verbinden. Een plek waar ontwikkeling, vernieuwing en samenwerking centraal staan, goed voor onze inwoners. Dat we dit project samen met Biblionet Groningen op deze manier kunnen doen is een teken dat we hier ook echt voor staan en het eens zijn. We hebben dezelfde visie op de rol van de bibliotheken in de samenleving. Grote plus is dat we bibliotheken op alle scholen in Het Hogeland mogelijk maken. Dat is goed nieuws voor alle kinderen. De vaste lezers willen we nog de mogelijkheid geven dichtbij boeken te kunnen blijven lenen. Dit kan door gebruik te maken van mobielere vormen van dienstverlening. Hoe we dit precies gaan doen? Daarvoor gaan we graag met de inwoners in gesprek.

Foto: Gemeente Het Hogeland