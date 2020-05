De Eemstuin opent boerderijwinkel in Uithuizermeeden

UITHUIZERMEEDEN – De biologisch-dynamische boerderij De Eemstuin uit Uithuizermeeden heeft hun boerderijwinkel geopend.

De deuren zijn elke woensdag (van 13:00 – 16:30) en zaterdag (van 10:00 – 13:00) geopend. Het assortiment in de winkel omvat naast verse groenten van eigen land ook droogwaren, zuivel en vleeswaren. Het gehele aanbod is voorzien van het topkeurmerk Demeter, de groente is uitsluitend lokaal geproduceerd. Met de winkel biedt De Eemstuin klanten nog een stukje meer (keuze)vrijheid, naast de al succesvol geïntroduceerde (bezorging van) groentepakketten en de wekelijkse marktkraam op de Vismarkt in Groningen.

De boerderijwinkel van De Eemstuin is gevestigd aan de zijkant van de boerderij aan de Paaptilsterweg 7 in Uithuizermeeden. De knusse ruimte biedt een fijne plek voor klanten om rustig te bekijken met welke verse smaken er gekookt gaat worden. Bovendien werkt de winkel met zelfbediening: klanten zoeken alles zelf uit en rekenen ook zelf af. Een verlichting in tijden waarin de supermarkt de drukste locatie is die bezocht wordt.

Topkeurmerk Demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast als aanvulling voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.

Over De Eemstuin

De Eemstuin is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf uit Uithuizermeeden. In deze duurzame vorm van landbouw wordt geen gif of kunstmest gebruikt. Op 1,2 hectare zavelgrond – een grondsoort van zand en klei – wordt op op natuurlijke wijze groente geteeld. De Eemstuin werkt met veel vrijwilligers van alle leeftijden en met allerlei verschillende kwaliteiten en kunsten. De Eemstuin is verbindend, werkt met aandacht en is bovendien een leerbedrijf. Daarnaast wordt er slechts eens in de zes jaar geploegd en wordt er spiritueel geteeld. Dit houdt in dat er bij het oogsten rekening wordt gehouden met de stand van de maan en de sterren.

Foto: De Eemstuin