Denk mee over verkeer en vervoer

Direct naar de vragenlijst →

Doel

We gebruiken uw antwoorden bij het maken van het plan ‘Verkeer in Het Hogeland”. Belangrijke punten in dat plan worden:

Goede bereikbaarheid

Gemakkelijk reizen

Verkeersveiligheid

In het plan komen duidelijke doelen te staan die de komende jaren worden uitgewerkt. Op deze manier blijft Het Hogeland een prettig gebied om in te reizen. In december 2021 wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad.

Foto: Gemeente Het Hogeland