Dierenkliniek Winsum organiseert actie voor goedkope sterilisatie

WINSUM – Vanaf vandaag kunnen inwoners van de provincie Groningen hun poes of kater voor slechts 25 euro laten steriliseren of castreren bij Dierenkliniek Winsum.

De kosten van het levensonderhoud lopen fors op en ook de onkosten voor dieren blijven niet achter. Dit is de reden dat veel mensen niet meer met hun huisdier(en) naar de dierenarts gaan. Daarom hebben Dierenkliniek Winsum en Stichting Sociale Huisdierenzorg een actie opgezet waarbij inwoners van de hele provincie Groningen hun poes of kater voor slechts 25 euro kunnen laten steriliseren of castreren. Normaal gesproken kost dit al gauw meer dan 100 per dier.

Voorwaarden

U woont in de provincie Groningen

U eigen bijdrage is 25,00 euro per dier (zowel castratie en sterilisatie)

Bij 3 en meer dieren is uw eigen bijdrage 10,00 euro per dier

Is het dier nog niet voorzien van een identificatie chip, dan gebeurt dat tijdens de operatie (dit is een verplichting vanuit de stichting en dit is dus geen vrije keus!)

Het dier moet minimaal 6 maand oud zijn

Opgave kan alleen via e-mail en niet per telefoon info@dierenkliniekwinsum.nl o.v.v.: Uw eigen voornaam en achternaam. Uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats Uw telefoonnummer Het e-mail adres waarop u informatie wilt ontvangen Naam van het dier Geboortedatum van het dier Kater of poes Heeft uw dier een chip

U kunt alleen via de e-mail vragen stellen, niet via de telefoon

Er kan geen contact worden opgenomen met de Stichting Sociale huisdierenzorg om te overleggen, alles gaat via Dierenkliniek Winsum

Foto: 13228026/Pixabay