Doe mee met de Week tegen Eenzaamheid

Toegang en vervoer

Kijk hieronder bij het programma of u zich van te voren moet aanmelden voor een activiteit. Check ook of u voor toegang een coronabewijs nodig heeft. Lees het stappenplan voor een coronabewijs van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Geen vervoer? Bel of mail dan met Werk op Maat via 0595 – 433 245 of balie@werkopmaat.info. Zij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Programma

Donderdag 30 september

11.00 | Opening door Theatergroep Auth&tiek

Winsum, Hoofdstraat O. (brug De Boog)

10.00 – 12.00 | Workshop Meedoen in De Meenschaar

Bedum, Kapelstraat 9 | Aanmelden via info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl of via Monique Wijffels van Lentis, 06-31994528

11.30 – 12.00 | Pannekoekenlunch voor 55+ in Ubbegaheem

Sauwerd, Burchtweg 4 | Aanmelden via ubbegaheem@gmail.com of 06-81273819



Vrijdag 1 oktober

17.00 | Maaltijd van Somalische kok, Klooster&Buren

Kloosterburen, Professor Poststraat 1 | Aanmelden via info@kloosterenburen.nl of 0595-487777



Zaterdag 2 oktober

10.00 – 12.00 | Voorlezen uit je favoriete kinderboek bij KinderBoekenHuis

Winsum, Kerkpad 2 | Aanmelden niet nodig

17.00 – 21.00 | Namiddag Café in Dorpshuis Kloosterstee

Rottum, Kloosterweg 7 | Aanmelden via: 06-13822697



Maandag 4 oktober

09.00 – 17.00 | Inloop Thuiskamer Winsum/Winkheem

Inclusief koffie/thee en iets lekkers | Winsum, Borgweg 48 | Aanmelden via 0595-74 50 90

10.00 – 12.00 en 14.00 – 15.00 | Rondleiding Blauw Schuit

Met koffie en lekkers | Winsum, Warfstraat 1 | Aanmelden niet nodig

10.00 – 13.00 | Koffie/thee met lekkers en lunch in Thuiskamer Meenschaar

Bedum, Kapelstraat 9 | Aanmelden: 06-81837140

10.00 – 11.00 | Voorlezen voor de bewoners van Hunsingoheerd

Alleen voor de bewoners

10.00 – 16.00 Inloop Thuiskamer Dörpsstek

Inclusief koffie/thee en lekkers | Ulrum, Kerkstraat 12 | Aanmelden: w.j.noorda@kpnplanet.nl of 06-10260095

14.30 | Herfstbingo in Hunsingoheerd

Uithuizen, Borgweg 100 | Aanmelden: a.bentem@noorderzorg.nl

Wandeling door Bedum

En daarna koffie/thee bij De Koffieleut | Aanmelden: 06-24157319



Dinsdag 5 oktober

10.00 | Knutselarij en lunch

Uithuizen, Industrieweg 7 | Aanmelden: balie@werkopmaat.info of 0595-434345

10.00 – 12.00 en 14.00 – 15.00 | Rondleiding in Blauwe Schuit

Met koffie en lekkers | Winsum, Warfstraat 1 | Aanmelden niet nodig

10.30 | Bingo Ontmoetingspunt Eenrum

Met als afsluiting soep met een broodje | Eenrum, Oude Schoolgang 3 | Aanmelden: 0595-491441 of 0595-491204

15.00 – 17.00 | Ontmoetingsmiddag Roze 50+

Blauwe Schuit | Winsum, Warfstraat 1 | Aanmelden: gerbert050@gmail.com



Woensdag 6 oktober

09.00 – 12.00 | Koffieochtend met bewegen op de stoel

Thuiskamer Winsum-Obergum-Noord | Binnensingel 15, Winsum | Aanmelden: 0595-442301

09.30 | Koffieochtend met Jaap Nienhuis

Dorpshuis de Fakkel | Uithuizen, Oosterstationsstraat 14 | Aanmelden via info@dorpshuisdefakkel.nl of 0595-431856

10.00 – 12.00 en 14.00-16.00 | Interactieve wandeling

Lauwersmeergebied | Aanmelden: 06-51230923

10.30 – 10.15 | Kennismaken met stoelyoga

Thuiskamer Den Andel | Den Andel, Streekweg 41 Aanmelden: 06-13265394

10.00 – 12.00 en 14.00-15.00 | Rondleiding in de Blauwe Schuit

Met koffie en lekkers | Winsum, Warfstraat 1 | Aanmelden niet nodig

10.00 – 12.00 | Koffieochtend Thuiskamer Uithuizermeeden

Met voorlichting van imker | Uithuizermeeden, Oudedijksterweg 22 | Aanmelden: jb.oostwoud@mensenwerkhogeland.nl of 06-40099543

14.00 | Wandelen en bewegen rond Uithuizen

Vanaf Parkeerplaats Menkemaborg | Uithuizen, Menkemaweg 2 | Aanmelden: balie@werkopmaat.info of 0595-433245

16.00 – 17.00 Thuis voorgelezen worden

Door Fred Knot tijdens het radioprogramma van 2 tot 5 | Te beluisteren via www.omroephethogeland.nl/luister-live/

19.30 – 20.30 Voorlezen voor de bewoners van de Twaalf Hoven

Alleen voor de bewoners



Donderdag 7 oktober

14.00 – 15.00 en 15.00 – 16.00 | Welkom op Eissingeheem

Onnemaweg 49, Zandeweer Aanmelden: buitengewoonleven.nu

14.30 Spelletjesmiddag, St. Vincentiusgebouw

Uithuizen, Sint Vincentiusstraat 6 De kinderen van kinderopvang Het Hogeland gaan iets knutselen voor de bewoners van Winkheem



Meer informatie

Voor meer info over het programma voor de Week tegen Eenzaamheid of een gesprek over dit onderwerp kunt u ook bellen met Werk op Maat.

Foto: Gemeente Het Hogeland