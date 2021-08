Doe mee met de Week van Lezen en Schrijven

Aanmelden

Van 6 tot en met 10 september 2021 kunt u dagelijks in de bibliotheken van Uithuizen, Winsum, Leens en Bedum meedoen aan verschillende activiteiten. Bekijk hieronder het complete programma.

Aanmelden doet u via taalhuishethogeland@noorderpoort.nl. Zet in uw e-mail dag, activiteit, plaats en het aantal personen. Als u niks hoort, dan kunt u meedoen. Als de activiteit vol is krijgt u uiterlijk 3 september bericht.

Programma

Een overzicht van alle activiteiten in de Week van Lezen en Schrijven in Het Hogeland.

Maandag 6 september

09:30 – 12:00 | Taalmeter Werk op Maat / Werkplein Ability | Uithuizen, Industrieweg 7

10:00 – 11:00 | Opening Week van Lezen en Schrijven | Bibliotheek Uithuizen, Schoolstraat 22

11:30 – 13:00 | Workshop Helder communiceren op papier | Bibliotheek Uithuizen, Schoolstraat 22

13:00 – 15:00 | Workshop DigiVitaler | Bibliotheek Winsum, R. Praediniusstraat 2

Dinsdag 7 september

09:00 – 11:00 | Workshop DigiVitaler | Bibliotheek Bedum, Kapelstraat 11

09:00 – 11:00 | Taalwandeling | Bibliotheek Bedum, Kapelstraat 11

09:30 – 11:00 | Workshop DigiVitaler | Bibliotheek Leens, R. Ritzemastraat 2

09:30 – 12:00 | Taalmeter | Werk op Maat/Werkplein Ability Uithuizen, Industrieweg 7

14:30 – 16:00 | Workshop Helder communiceren op papier | Bibliotheek Winsum, R. Praediniusstraat 2

Woensdag 8 september

09:00 – 11:00 | Workshop DigiVitaler | Bibliotheek Uithuizen, Schoolstraat 22

09:00 – 11:00 | Taalwandeling | Bibliotheek Uithuizen, Schoolstraat 22

09:00 – 11:00 | Taalwandeling | Bibliotheek Bedum, Kapelstraat 11

09:00 – 11:00 | Taalwandeling | Bibliotheek Leens, R. Ritzemastraat 2

09:30 – 12:00 | Taalmeter Werk op Maat / Werkplein Ability | Uithuizen, Industrieweg 7

14:00 – 15:00 | Digitaal Spreekuur met speciaal Thema Bibliotheek Bedum, Kapelstraat 11

14:00 – 16:00 | Informatiestand Taalhuis Het Hogeland | Uithuizen, supermarkt Albert Heijn

14:00 – 16:00 | Informatiestand Taalhuis Het Hogeland | Leens, supermarkt Jumbo

Donderdag 9 september

09:00 – 11:00 | Taalwandeling | Toeristisch Steunpunt / Bibliotheek Winsum

09:30 – 12:00 | Taalmeter Werk op Maat / Werkplein Ability | Uithuizen, Industrieweg 7

13:30 – 14:30 | Digitaal Spreekuur met speciaal thema | Bibliotheek Leens, R. Ritzemastraat 2

14:00 – 16:00 | Informatiestand Taalhuis Het Hogeland | Bedum, supermarkt Plus

14:00 – 16:00 | Informatiestand Taalhuis Het Hogeland | Winsum Toeristisch Steunpunt / Bibliotheek

Vrijdag 10 september

09:30 – 12:00 | Taalmeter Werk op Maat / Werkplein Ability | Uithuizen, Industrieweg 7

14:00 – 15:00 | Digitaal Spreekuur met speciaal thema | Bibliotheek Uithuizen, Schoolstraat 22

Over Taalhuis Het Hogeland

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met taal en rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. En de kans op geldproblemen of eenzaamheid is ook groter. Taalhuis Het Hogeland helpt mensen met taal, rekenen, computer en smartphone. Dit doen ze het hele jaar door vanuit de bibliotheken in Uithuizen, Winsum, Leens en Bedum.

Foto: Gemeente Het Hogeland