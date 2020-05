Dr. Damschool verhuist naar tijdelijk onderkomen

UITHUIZERMEEDEN – De Dr. Damschool in Uithuizermeeden verhuisde vandaag naar haar tijdelijke onderkomen naast Sporthal Scherphorn.

Door de aardbevingen is het gebouw beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van de versterking beter naar de bouw van een nieuwe school kunnen gaan. Dit gebouw wordt het komende schooljaar op de oude plek gerealiseerd. Naast de verhuizers en het team, is ook wethouder Kristel Rutgers aanwezig om te helpen: ‘Er komt veel op de leerlingen en het schoolteam af, ik vind het belangrijk om ze hierin te steunen’.

De 143 kinderen krijgen vanaf dinsdag 2 juni les in het nieuwe tijdelijke gebouw. In de weken erop wordt het oude gebouw gesloopt. ‘Veel (oud)leerlingen hadden nog even afscheid willen nemen, dat kan in verband met het coronavirus helaas niet’, betreurt directeur Aafke Havinga. ‘Hiervoor hebben we een oplossing bedacht. Er wordt een film opgenomen met een drone van de binnen- en buitenkant van de school. De film zal via YouTube te zien zijn’.

De Dr. Damschool is de eerste school dit jaar die de gemeente Het Hogeland aanpakt. In totaal zijn er in de gemeente de afgelopen jaren 5 scholen vernieuwd. Daarnaast worden de komende twee jaren nog 8 scholen aangepakt. Deze aanpak is onderdeel van het regionaal scholenprogramma om in het aardbevingsgebied toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren.

