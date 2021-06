Eerste exemplaar boek Scholenprogramma voor demissionair minister Slob

Live uitzending

De overhandiging van het boek aan demissionair minister Slob op 23 juni wordt live uitgezonden. Op www.scholenprogrammagroningen.nl is een link te vinden. De uitzending begint om 15.00 uur.

Boek kopen

‘Pronkjewail’ is vanaf 24 juni te koop. Ga daarvoor naar www.scholenprogrammagroningen.nl. Het boek kost 25 euro (inclusief verzending).

Aardbevingsbestendige scholen

Het Scholenprogramma is begin 2015 gestart. Met als doel alle schoolgebouwen in het aardbevingsgebied aardbevingsbestendig te maken. Dat doel is voor het grootste deel bereikt. De meeste scholen zijn nu nieuw gebouwd of vernieuwd. Een klein deel is nog in uitvoering, óók in de gemeente Het Hogeland.

Stuurgroep

Het programma is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep. Daarin zitten de wethouders van de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied. De stuurgroep heeft nauw samengewerkt met de schoolbesturen en de NCG was adviseur. Omdat het programma bijna klaar is heeft de stuurgroep besloten het boek uit te geven.

Foto: Gemeente Het Hogeland