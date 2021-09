Eerste quarantaineperiode Marnewaard beëindigd

Het COA verwacht dat relatief weinig mensen de kazerne zullen verlaten omdat het COA nog steeds voorziet in de eerste levensbehoeften. Daarnaast leverden tot nu toe bezorgdiensten extra benodigdheden. Bezoek op de kazerne is nu ook mogelijk. Mensen moeten dan een identificatiebewijs meenemen. Bezoek is in verband met RIVM-maatregelen alleen welkom in de eet- en recreatiezaal, buiten de maaltijden om.

Het COA heeft een meest gestelde vragenlijst opgesteld over het einde van de quarantaineperiode.

Foto: Gemeente Het Hogeland