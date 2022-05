Eetbare wilde plantenwandeling Lauwersmeergebied

LAUWERSOOG – Ga donderdag 14 juli mee op pad met ervaren gids Leah Groeneweg van In Het Wilde Weg en ontdek de wondere wereld van eetbare wilde planten.

Er is overal volop eetbaar groen te vinden! Brandnetel, paardenbloem en zevenblad zijn al vrij bekend, maar wist je dat er nog veel meer eetbaar is? Tijdens deze themawandeling in het prachtige Lauwersmeergebied gaan we op zoek naar het eetbare groen zoals wilde peen, pastinaak, gewone engelwortel en gewone berenklauw. Je leert welke planten eetbaar zijn, waar je op moet letten bij het plukken en hoe je ze kunt gebruiken in de keuken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zorg en respect de natuur en biodiversiteit in je eigen tuin. De berm, het veld en het bos zullen nooit meer hetzelfde zijn.

De wandeling duurt circa twee uur en begint om 10.30 uur. Deelname kost 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen, dit is inclusief wildplukversnapering. De exacte startlocatie ontvang je na aanmelding. Na de wandeling krijg je een overzicht van de planten en recepten toegestuurd per e-mail. Vooraf opgeven bij Leah Groeneweg, tel.nr. 06-14136734 of info@inhetwildeweg.nl. Meer informatie is te vinden op de website inhetwildeweg.nl

Foto: In Het Wilde Weg