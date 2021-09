Einde zomerregeling gft-afval

Zelf wegbrengen of laten ophalen

Tuinafval dat u niet meer kwijt kunt in de groene container mag naar een van de Milieustraten. Tuinafval kunt u daar 4x per jaar gratis naartoe brengen. Zorg dan dat het per keer niet meer is dan een volle kofferbak of een volle aanhanger met 2 wielen.

Tuinafval dat niet in de container past zoals snoeihout, kunt u ook door ons laten ophalen. Kijk op de pagina snoeihout laten ophalen voor de spelregels.

Tips voor minder gft-afval

Wist u dat afgewaaide bladeren tussen de planten goed zijn voor de tuin? De bladeren beschermen de planten en de dieren die er leven. Ook met een composthoop kunt u besparen op gft-afval.

Ophaaldagen afval

Bekijk voor uw adres wanneer de groene container wordt opgehaald.

Foto: Gemeente Het Hogeland