Expositie KLEI inOnderdendam

ONDERDENDAM – In DE KERK in Onderdendam gaat op 18 september de tentoonstelling KLEI van start. Drie keramisten tonen hun werk en daarnaast is er een informatie te vinden over de historie van steenfabriek Allershof.

De keramisten zijn allen afkomstig uit gemeente het Hogeland. Jan Mulder uit Onderdendam, Marchien Cordes uit Westeremden en Wim de Boer uit Winsum. De drie kunstenaars verwerken de klei ieder op unieke wijze.

Jan Mulder noemt zichzelf keramiekbouwer, hij bouwt zijn creaties met platen klei en laat zich steeds weer verrassen door het spel tussen vuur, klei en glazuur. Marchien Cordes verweeft in haar werk graag andere materialen zoals metaal, de klei gaat een bijzondere symbiose aan met het ijzer waardoor de verschillende materialen nauwelijks nog te onderscheiden zijn. Wim de Boer raakt geïnspireerd door het Reitdiepgebied en bakt soms met originele Groninger klei, verder gebruikt hij veel kleur in zijn werk.

In DE KERK is het centrum voor de Groninger Amsterdamse School gevestigd. Deze architectuurstroming staat bekend om zijn baksteenexpressionisme en deze bakstenen werden onder meer in Onderdendam gebakken. Steenfabriek Allershof (Limborgh Mejier) aan de Winsumerweg had als eerste Groningse steenfabriek een ringoven, u kunt er meer over lezen tijdens de tentoonstelling.

KLEI is te zien van 18 september tot en met 18 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur in DE KERK aan de Bedumerweg 34. De toegang is gratis en de kunstwerken kunnen worden gekocht.

Foto: Annemiek Wassenaar