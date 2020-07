Feestelijke afsluiting bij Peuterspeelzaal Onderdendam

ONDERDENDAM – Bij Peuterspeelzaal Onderdendam is er vanaf het moment dat de speelzaal weer open mocht uitbundig feestgevierd.

Juf Alet Doesburg: “De afgelopen weken waren vreemd. We hebben de peuters enorm gemist toen we de peuterspeelzaal moesten sluiten.” Normaal gesproken maakt juf Alet voor Moederdag altijd een cadeautje met de peuters, nu bracht ze tasjes met knutselspulletjes bij de peuters thuis en mochten de kinderen het thuis maken. “Ik heb geprobeerd om op deze manier contact te houden en ook filmpjes gemaakt en boeken voor gelezen, maar het blijft zo afstandelijk.”

Feestjes

Toen het bericht kwam dat de peuterspeelzaal de deuren op 11 mei weer mocht openen, was dat reden voor feestje. Maar eigenlijk waren er heel veel redenen voor een feestje: er waren verjaardagsfeestjes van peuters of er kon weer voor het eerst buiten in de zandbak gespeeld worden of de brug in het centrum van Onderdendam ging open. De peuters genoten!

Vorige week was het tijd voor een nieuw feestje. Juf Alet vierde haar verjaardag met de peuters en ze trakteerde traditiegetrouw op vers gebakken frietjes! “In Dorpshuis Zijlvesterhoek kunnen elke zaterdag frietjes gehaald en gegeten worden, dat weten de peuters natuurlijk ook. Omdat wij een zaal van het dorpshuis huren, is dit een passende traktatie natuurlijk”, vertelt juf Alet Doesburg. En vanwege de tropische warmte stonden er buiten bakken water waar de kinderen mee en in konden spelen. Op die manier hebben de kinderen het schooljaar feestelijk afgesloten.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal Onderdendam is een kleinschalige peuterspeelzaal waar de kinderen spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. Vier ochtenden per week kunnen de peuters komen spelen in het hartje van Onderdendam. Door de kleine groepen van maximaal 8 peuters, kunnen juf Alet en de vaste vrijwilligers de kinderen veel persoonlijke aandacht geven. Na de zomervakantie is er plek voor nieuwe peuters.

