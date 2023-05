‘Garnalenvissers lichtelijk positief met kritiek op visverbod’

LAUWERSOOG – Garnalenvissers zijn lichtelijk verheugd met de kritiek van het kabinet op het voorgenomen visverbod van de Europese Unie (EU). Dat meldt RTV Noord op haar website.

De garnalenvissers in Nederland halen hun hart voorzichtig op, nadat landbouwminister Piet Adema (CU), mede namens stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), kritiek heeft geuit op het voorgenomen plan van de Europese Commissie voor het stapsgewijs afbouwen van de bodemberoerende visserij in Natura 2000-gebieden. Deze afbouw is volgens de commissie nodig om het leven in en op de zeebodem te beschermen. Het weren van garnalenvissers die sleepnetten op klossen over de zeebodem trekken valt hier ook onder.

‘Zwart scenario’

De directeur van de Visafslag Lauwersoog en adviseur van de vereniging voor garnalenvissers Hulp in Nood, is verheugd met de kritiek van het kabinet op het Europese voornemen. Eerder dit jaar sprak zij nog over het verdwijnen van de garnalensector in Noord-Nederland als een ‘zwart scenario’. Maar nu het kabinet kritiek heeft geuit, is ze echter positiever gestemd en zegt ze dat het tij mogelijk lijkt te kenteren. Maar het blijft volgens haar politiek en het is dus onduidelijk wat er de komende jaren nog gaat gebeuren.

Met dank aan BBB?

De kritiek van het kabinet op het voornemen van de Europese Commissie zou volgens de directeur van Visafslag Lauwersoog te danken kunnen zijn aan de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hierbij is een signaal afgegeven dat er ook rekening gehouden moet worden met mensen die buiten de Randstad wonen. Daarnaast kan het volgens haar te maken hebben met voedselzekerheid, aangezien zowel Nederland als de wereldbevolking groeit.

Samen optrekken

Het is volgens de directeur van Visafslag Lauwersoog nu zaak om in Europees verband op te trekken met landen als Duitsland, Denemarken, België en Frankrijk om de belangen van de Europese garnalenvissers te behartigen en het zwarte scenario te voorkomen. De Waddenvereniging is echter teleurgesteld over de opstelling van de ministers en geeft te kennen dat het kabinet in een spagaat zitten tussen belangen van de visserij en de natuuropgaven.

Onduidelijk

Het blijft dus nog onduidelijk hoe deze kwestie verder zal verlopen, maar garnalenvissers die bijvoorbeeld een container huren in Katwijk zouden mogelijk op een goede afloop kunnen rekenen. Voor hen is het namelijk van groot belang dat hun belangen in de besluitvorming worden meegenomen en dat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen.

Foto: AlkeMade/Pixabay