Gedeputeerde Staghouwer opent audiotour Haventour Lauwersoog

LAUWERSOOG – Zaterdag opende Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen in Lauwersoog de audiotour Haventour Lauwersoog.

Dit weekend was Werelderfgoed Waddenzee jarig en traditiegetrouw was dat een heel weekend feest met de Dag van het Wad. Dat ging niet door, maar er is toch een verrassing geweest. Zaterdagmiddag heeft Gedeputeerde Henk Staghouwer van de Provincie Groningen namelijk in Lauwersoog de audiotour ‘Haventour Lauwersoog’ geopend. Hij heeft het bord van de ruim 5 km lange wandelroute onthuld. De route is gemaakt door ‘tAiland Lauwersoog en Waddengoud en vertelt de wandelaar alles over de schepen, de mensen, de visserij, de historie en de natuur van de visserijhaven Lauwersoog.

In 1960 was Lauwersoog enkel een Wadplaat die twee keer per dag onder water stond. Om de Lauwerszee af te sluiten werd hier het werkeiland Lauwersoog aangelegd. In 1969 was de afsluiting van de Lauwerszee voltooid en kon Lauwersoog zich verder ontwikkelen. Ruim 50 jaar later is er nu deze audio-wandelroute voor toeristen en overige bezoekers van de haven. De route start bij ‘tAiland en gaat langs vele bedrijven en plekken op de haven waar weinig mensen weet van hebben wat zij doen of wat daar gebeurt.

Zingen voor de Waddenzee

Voordat de onthulling plaatsvond, is er op de dijk nog gezongen voor de Waddenzee met muzikale begeleiding door Matthijs Lievaart alias Jutter Thijs van Doe Mee, Verlos de Zee. Henk Staghouwer en Harm Post (directeur Haven Lauwersoog) zongen uit volle borst mee. Van de dijk vanaf Den Helder tot aan de dijk bij de Duitse grens is dat één van de traditionele activiteiten van de Dag van het Wad die nog wel doorging. Organisator van deze muzikale actie is Nienke Dijkstra van Doe eens Wad.

izi.TRAVEL app

De route loop je met de izi.TRAVEL app. Vissersvrouw Barbara Rodenburg-Geertsema van ‘tAiland Lauwersoog neemt je mee en vertelt je de vele verhalen over de vissershaven van Lauwersoog via de app. Via de Appstore (iPhone/iPad) en Google Playstore (Android) kun je deze app gratis downloaden. Zoek in de app op ‘Haventour Lauwersoog’ om de route te vinden. In de app is er ook een mogelijkheid om de gehele route te downloaden via WIFI, zodat je deze ook offline kunt lopen. “Als ‘tAiland Lauwersoog open is, kunnen wandelaars daar vrij gebruik maken van onze WIFI of de telefoon opladen. Het is namelijk aan te raden de route te lopen met een volgeladen apparaat”, aldus Barbara.

Waddengoud

De route is een initiatief van Waddengoud in samenwerking met ‘tAiland Lauwersoog. Het is onderdeel van het project Waddengoud foodroutes waarmee Waddengoud samen met lokale ondernemers wandel- en fietsroutes ontwikkelt in het vaste waddenkustgebied van Groningen. Thema’s van deze routes zijn streekproducten, visserij en/of natuur. Eerder werd al de Foodwalk ‘Tussen Den Andel en Warffum’ gelanceerd. In de loop van het jaar volgen nog meer routes. De routes zijn te vinden op www.waddenfoodroutes.nl. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen die een financiële bijdrage heeft geleverd via de subsidieregeling ‘Toeristische themaroutes’.

Foto: Frank Dankmeijer/Waddengoud