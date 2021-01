Geen geld voor verdubbeling N33

Teleurstelling

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn teleurgesteld over het besluit van de provincie. De verdubbeling is belangrijk voor de regionale economie.

Regionaal belang

Wethouder van economische zaken Eltjo Dijkhuis noemt het besluit ‘een heel vervelende verrassing, hoewel het in de lucht hing.’ Dijkhuis: “Wij betwisten de noodzaak van voortgang in het project ringweg niet. Maar dat dat ten koste moet gaan van regionale projecten zoals de verdubbeling van de N33 is moeilijk te verteren. De verdubbeling is belangrijk voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven en voor de regionale economie.”

Overleg

Naast uitstel van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is er ook een streep gegaan door de verbetering van de spoorlijn naar Leer in Duitsland. “De projecten zijn van groot regionaal belang. Als de provincie Groningen dat écht erkent en geloofwaardig wil blijven dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden. Daarover willen de betrokken partijen snel overleg met gedeputeerde Fleur Gräper”, besluit Dijkhuis.

Foto: Gemeente Het Hogeland