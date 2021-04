Geen officiële Dodenherdenkingen in Het Hogeland

Onthulling kunstwerk in Leens

Op de Joodse begraafplaats in Leens onthult burgemeester Henk Jan Bolding het monument ‘Levenslicht’. Dat bestaat uit een kunstwerk waarin 212 lichtjes zijn verwerkt. Elk lichtje staat voor een omgebrachte Joodse inwoner van Het Hogeland. ‘Levenslicht’ is een creatie van kunstenaar Daan Roosengaarde. Een deel van dat kunstwerk, waarin in totaal 104.000 lichtjes zijn verwerkt, werd vorig jaar door Het Hogeland aangekocht. Het krijgt een definitieve plek in Leens. U kunt de onthulling bekijken op 4 mei om 20.30 uur bij Omroep Het Hogeland. De film is later ook te zien op het Youtube-kanaal van de gemeente.

Kransleggingen

Burgemeester Henk Jan Bolding is ’s avonds tijdens de twee minuten stilte aanwezig in Bedum. Hij legt samen met een beperkt aantal leden van het plaatselijke herdenkingscomité een krans bij het monument op de hoek van de Schoolstraat en de Grotestraat. Verder houdt de burgemeester een toespraak die door het comité live wordt gestreamd. Een video van de toespraak is in de loop van 5 mei te zien op de sociale mediakanalen van de gemeente.

’s Morgens en ’s middag leggen de leden van het college en een aantal raadsleden kransen bij verschillende monumenten in de gemeente. U kunt de foto’s van die kransleggingen bekijken in de video die op 5 mei verschijnt.

Foto: Gemeente Het Hogeland