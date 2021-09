Gelijke prijzen voor verhuur sportvelden

Wat verandert er?

Tot 2019 bestond Het Hogeland uit de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond en Bedum. De prijzen voor de huur van sportvelden verschilden per gemeente. Nu hebben we de prijzen gelijk verdeeld over de hele gemeente. Daardoor gaan de meeste sportclubs meer betalen en sommige minder.

Wat niet verandert is dat alle sportclubs samen hetzelfde totaalbedrag betalen voor alle huur en onderhoud. Samen betalen de sportclubs ongeveer 6% van alle kosten. De gemeente betaalt de rest. De nieuwe prijzen gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 augustus 2021.

De gemeente helpt

Sportwethouder Theo de Vries: “De nieuwe prijzen blijven gelijk tot het seizoen 2024/2025. Zo kunnen sportclubs er aan wennen. Clubs die al het moeilijk hadden door corona en straks meer moeten betalen krijgen extra hulp. Wij gaan voor die clubs 2 seizoenen lang het prijsverschil betalen.”

Sportclubs die meer gaan betalen kunnen dat doorberekenen aan leden door de contributie te verhogen. Dit kan oplopen tot € 2,- extra per maand voor ieder clublid. Dat lijkt weinig, maar voor sommige leden kan het reden zijn om op te zeggen.

Daarom willen we clubs helpen om andere oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door te besparen op de energierekening. We willen ook dat zoveel mogelijk inwoners kunnen sporten. Als er bijvoorbeeld te weinig geld is om te kunnen sporten dan kunnen onze Meedoen-regelingen helpen.

Wie betaalt waarvoor?

Sportclubs en sporters die velden van de gemeente gebruiken betalen ons hiervoor. Wordt er veel en vaak gebruikt, dan moet er ook meer betaald worden. We letten hierbij onder andere op:

het aantal leden

het aantal teams

het aantal kleedkamers

het gebruik van de velden

hoeveel velden gebruikt worden

In overleg met sportclubs

Goede contacten met sportclubs vinden we erg belangrijk. Daarom zijn de nieuwe prijzen met de sportclubs besproken tijdens Sportcafés. We hebben de clubs gevraagd om zelf met een plan hiervoor te komen. Inmiddels hebben we alle sportclubs een brief gestuurd over de nieuwe prijzen.

Foto: Gemeente Het Hogeland