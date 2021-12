Gemeente Het Hogeland regelt onderwijs Afghaanse vluchtelingen

Terug uit Harskamp

De vluchtelingen verbleven tijdelijk op het militaire terrein in Harskamp. Nu zijn ze terug in de Marnewaard. Meer hierover leest u op de website van het COA.

Naar school in Uithuizen

Voor onderwijs aan de Afghaanse kinderen moest de gemeente een aantal zaken regelen. Zoals een plek voor onderwijs. We hebben onderzocht waar dit het beste mogelijk is. Dit is de oude Koning Willem-Alexander basisschool aan de Wilgenhof 36 in Uithuizen geworden. Het gebouw wordt nu nog gebruikt door Werkplein Ability en particuliere huurders. Zij vertrekken half december uit het pand. Daarna maken we het klaar voor onderwijs.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Op dit moment zijn er ongeveer 120 kinderen in de Marnewaard. Ongeveer 60 kinderen heeft de leeftijd voor het basisonderwijs. De andere 60 kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Schoolbestuur Lauwers en Eems uit Warffum verzorgt het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat de kinderen op 10 januari 2022 starten in Uithuizen. Vanaf die dag is er onderwijspersoneel beschikbaar. Schoolbestuur O2G2 (ISK) uit Groningen verzorgt het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt vanaf 3 december 2021 eerst op een tijdelijke plek op de Marnewaard. Zo kunnen de lessen zo snel mogelijk beginnen. Vanaf 10 januari 2022 gaan ook deze kinderen naar school in Uithuizen.

Alle kinderen worden met de bus vanuit Zoutkamp naar school gebracht en weer opgehaald. De Afghaanse vluchtelingen blijven naar verwachting tot 1 mei 2022 in de Marnewaard.

Foto: Gemeente Het Hogeland