Gemeente kijkt naar mogelijke verkoop eigen gebouwen

Voorwaarden

Eerst maken we een keuze tussen de gebouwen. Gebouwen die kunnen blijven moeten voldoen aan 3 voorwaarden:

Het gebouw is nodig om het eigen werk te kunnen doen.

Het gebouw maakt ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst mogelijk.

Het gebouw maakt beleid van de gemeente mogelijk.

Over de verkoop

We bespreken gebouwen die niet aan die voorwaarden voldoen en kijken naar mogelijkheden voor verkoop. Dit doen we in goed overleg met de betrokken partijen. De verkoop gebeurt zo open mogelijk. Om dit voor elkaar te krijgen zet de gemeente extra mensen in. Vanaf december 2020 willen we dit in orde hebben. Daarna bereiden we de procedure voor om een besluit te nemen. In 2021 begint de verkoop van de eerste gebouwen.

De verkoop wordt in delen uitgevoerd. Mensen die een gebouw willen kopen, vragen wij vriendelijk hier niet meteen over te bellen of mailen. Op het moment dat gebouwen echt in de verkoop gaan maken we dit bekend.

Foto: Gemeente Het Hogeland