Gemeente sluit jeugdsoos Warffum

Omdat de overlast en de onrust in Warffum al langer bij de gemeente bekend waren, heeft de gemeente de politie verzocht het toezicht op de jeugdsoos te intensiveren. De situatie in de nacht van 8 augustus was ontoelaatbaar. De politie constateerde alcohol- en middelengebruik onder jongeren, waaronder ook minderjarigen. Er was bovendien geluidsoverlast en er werd gevochten.

De jeugdsoos blijft in ieder geval tot 1 december 2020 gesloten. De gemeente, Mensenwerk Hogeland en de politie gaan in gesprek met het bestuur van de jeugdsoos onder welke voorwaarden de jeugdsoos weer open kan.

Foto: Gemeente Het Hogeland