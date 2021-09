Gemeente werkt samen met Delta Fiber Netwerk voor aanleg glasvezel

Overeenkomst

Afgelopen zaterdag sloten wethouder Eltjo Dijkhuis en John Wittekamp, de Chief Technology Officer van het bedrijf, een overeenkomst bij het Glasvezel Informatiepunt van Delta Fiber in Uithuizen.

“Een betrouwbare en snelle internetverbinding is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen in de samenleving van vandaag en morgen. Glasvezel biedt een mooie kans voor onze inwoners om die verbinding te maken”, aldus Dijkhuis.

Aanleg

Om van start te kunnen gaan zal 35 procent van de inwoners en bedrijven moeten overstappen op glasvezel. Daartoe zal Delta Fiber Netwerk de komende tijd een campagne voeren. Hierbij zal het bedrijf de samenwerking zoeken met Verenigingen voor Dorpsbelangen en andere verenigingen in de dorpen.

De aanleg zal in 4 fases gebeuren. Eerst is de oostkant van de gemeente met onder andere de dorpen Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen aan de beurt. Uiteindelijk moeten alle 50 dorpen in Het Hogeland zo glasvezel krijgen.

Vragen

Bij vragen over glasvezel kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Delta Fiber Netwerk via 088-75 85 800.

Over Delta Fiber Netwerk

Al 800.000 huishoudens en bedrijven zijn aangesloten bij Delta Fiber Netwerk en er komen gemiddeld per maand 15.000 aansluitingen bij. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van glasvezel op het platteland.

Foto: Gemeente Het Hogeland