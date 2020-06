Gemeentegids 2020 komt in najaar uit

De uitgave van de gids wordt verzorgd door Uitgeverij Akse Media uit Den Helder. De gemeente doet uitsluitend zaken met Akse Media en niet met andere uitgevers.

Organisaties of verenigingen die al bekend zijn bij de uitgever, ontvangen binnenkort een mail of telefoon van Akse Media. Dit is om de huidige gegevens te controleren. Ook kan de uitgeverij hen benaderen voor een advertentie in de gids.

Contactgegevens aanmelden of advertentieruimte reserveren?

Contactgegevens aanmelden voor de Hogelandster gemeentegids? Of advertentieruimte reserveren? Dit kan tot uiterlijk 21 augustus 2020. De redactie van Akse Media is te bereiken via:

Mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Het Hogeland)

Telefoonnummer: 0598 – 371760

Postadres: Akse Media (o.v.v. Gemeentegids Het Hogeland) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Foto: Gemeente Het Hogeland