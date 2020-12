Gemeenteraad akkoord met Lokaal programmaplan

Waterwerken Zoutkamp

Dit is een groot project van Waterschap Noorderzijlvest. In Zoutkamp worden het gemaal en de sluis gerepareerd of nieuw gebouwd. Met geld van Nationaal programma Groningen kunnen we extra dingen doen voor het dorp. Denk aan fietspaden en wandelpaden. Maar ook het mooier en veiliger maken van de ingang aan de noordkant. Dat is ook goed voor het toerisme en het aantal banen in de brede omgeving. Zoutkamp wordt hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en in te wonen aan de Waddenkust. Het project moet half 2025 klaar zijn.

Vakland Het Hogeland

Dit is een project van samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. We willen dat alle inwoners van Het Hogeland naar school kunnen gaan en een vak kunnen leren. Dat trekt banen aan en maakt mensen sterker in hun ontwikkeling. En mensen die niet werken krijgen zo meer kansen om mee te doen als vrijwilliger. Vanaf 2021 werken we vanuit 3 Praktijk Leer Ontwikkel Centra. Elk centrum heeft een eigen werkdomein:

Uithuizen (bouw en techniek)

Warffum (ICT, innovatie TechLab)

Winsum (zorg, groen, horeca/toerisme).

Met Vakland willen we goed aansluiten op mensen die zich willen ontwikkelen.

Lokaal Programmaplan

Op de projectpagina Kop op het Hogeland kunt u het hele plan lezen.

Foto: Gemeente Het Hogeland