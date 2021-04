Gemeenteraad besluit over MFA Bedum

Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. De gemeente heeft geen geld om een MFA te kunnen bekostigen. ‘En dat is ongelooflijk spijtig voor de mensen die hier jaren lang als vrijwilliger aan hebben gewerkt’, zegt verantwoordelijk wethouder Theo de Vries. ‘En toch moesten we verder. Met die duidelijkheid ben ik blij. Want nu kunnen we aan het werk met SV Bedum. Als het aan mij ligt, beginnen we volgende week.’

Komend najaar wordt er meer duidelijk over de plannen en de kosten daarvan.

Foto: Gemeente Het Hogeland