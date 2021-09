Geur- en geluidsoverlast van bedrijven? Meld het via de Hinderapp

Ervaart u geur- of geluidsoverlast in uw eigen omgeving? Meld het dan via de Hinderapp. In de Hinderapp ziet u meteen welke andere meldingen over geluids- en geuroverlast in Het Hogeland zijn gedaan. Bij ernstige overlast kunt u ook een milieuklacht indienen via de Hinderapp.

Doet u mee?

Help mee om zichtbaar te maken wat er in uw omgeving gebeurt. Registreer u eenmalig via www.hinderapp.nl.

Over de Hinderapp

Alle inwoners van Het Hogeland en Eemsdelta kunnen de app gebruiken. U hoeft maar 1 keer uw gegevens in te vullen om voortaan direct meldingen te kunnen doen. Uw gegevens gebruiken we alleen voor de Hinderapp. De Hinderapp is een zogenaamde webapp. Een website dus, die eruitziet als een normale app. Dit betekent dat u de Hinderapp niet hoeft te downloaden in een App Store. De gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen hebben de Hinderapp ontwikkeld. We gebruiken de informatie om te werken aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Foto: Gemeente Het Hogeland