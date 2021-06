Grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Loting noodzakelijk

Belangstellenden konden zich tot en met maandag 17 mei 2021 inschrijven voor een optie op een van de kavels. Inschrijvers konden een eerste, tweede en derde voorkeur aangeven. Twee kavels zijn direct in optie uitgegeven. Voor deze kavels was er per kavel 1 belangstellende. Voor negen kavels moest er gelood worden omdat er meerdere belangstellenden voor waren. Onder leiding van notaris mr. H. Huitsing uit Middelstum vond de loting op donderdag 27 mei plaats in een digitale bijeenkomst.

Bedum in trek

‘Waterwereld‘ is onderdeel van het plan Ter Laan 4 in Bedum. Wethouder Theo de Vries: “We vinden het natuurlijk vervelend dat we 15 mensen hebben moeten teleurstellen. Maar voor wonen in Bedum bestaat stevige belangstelling. We zien dat Ter Laan 4 steeds voller loopt. Om op de behoefte in te spelen, komen er in 2022 in het plan weer kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. Ook de verkoop van projectmatige bouw loopt heel erg goed. Bedum is in trek. Daarom kijken we of we in het dorp andere woningbouwprojecten mogelijk kunnen maken. IJzer moet je smeden als het heet is.”

Foto: Gemeente Het Hogeland