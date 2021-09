Grote militaire oefening op De Marnewaard van 5 tot 13 september

Minimale overlast

We willen overlast voor de Afghaanse vluchtelingen op de kazerne zoveel mogelijk beperken. Daarom is er overleg geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de oefeningen. De kazerne staat op zo’n afstand van het oefenterrein dat geluidsoverlast voor de Afghaanse vluchtelingen minimaal zal zijn. De oefening is zowel overdag als ’s nachts. Er worden lichte wapens gebruikt. Als u direct in de buurt woont van het oefenterrein dan kunt u wat geluidsoverlast hebben van de voertuigen.

Gebiedsverbod

Tussen 5 en 13 september 2021 is het verboden om op het oefenterrein te komen. De Koninklijke Marechaussee controleert of iedereen zich aan dit verbod houdt.

Foto: Gemeente Het Hogeland