Het eetbare wilde plantenjaar binnenkort van start

LAUWERSMEER – De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Om ons heen staan heerlijke en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en te weten hoe je ze respectvol kunt oogsten. Duik samen met In Het Wilde Weg een jaar lang in de wereld van de eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur.

Begin november start het eetbare wilde plantenjaar van In Het Wilde Weg. Deze opleiding bestaat uit praktijkdagen, theorielessen live en online en een kampeerweekend in de Weerribben. Heb je al ervaring met eetbare planten? Binnen de groep is een verdiepingsgroep. Doordat we met twee docenten zijn, differentiëren we in de lesstof. Hierdoor is er zowel voor gevorderde als beginnende wildplukker voldoende aandacht.

Praktijkdagen

De praktijkdagen vinden plaats op diverse locaties in Noord-Nederland. We gaan onder andere naar de kwelders van de Waddenzee (Oud Bokum), het schitterende Lauwersmeergebied, bossen rondom Schoonloo en naar de Heest. Onderwerpen en thema´s die aan bod komen tijdens het jaar zijn onder andere eetbare wilde planten het hele jaar rond, goed herkenbare eetbare paddenstoelen, fermenteren van eetbare planten, wasmiddel maken van paardenkastanjes, brandnetels twinen, struintochten, wilde planten in jouw tuin en diverse keuze onderwerpen. Ook brengen wij een bezoek aan voedselboskwekerij Arborealis in Wilhelminaoord en krijgen een excursie naar Heerlijk Westerwolds Land en krijgen daar een rondleiding door Rineke Dijkinga.

Het weekend van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni gaan we naar Ossenzijl gelegen aan de rand van het prachtige natuurgebied de Weerribben, het grootste aaneengesloten laagveengebied van West-Europa. Hier gaan we vanuit de kano en te voet op zoek naar eetbare planten. We komen onder andere de beruchte en dodelijk giftige waterscheerling tegen, maar ook de gewone engelwortel en prachtige waterlelies.

Theorielessen (live of online)

De live theorielessen worden op woensdagavonden gegeven en op dinsdagavond online via Zoom. Tijdens de theorielessen verdiep je jouw plantenkennis. Je leert planten het hele jaar rond te herkennen. Bij welke plantenfamilie hoort een plant en hoe ziet de plant er in bloei uit? Hoe herken je de plant als wortelrozet? En welke planten kun je herkennen aan de zaadresten? We doen plantenquizzen en bespreken verschillende toepassingen en bereidingen van planten. Hoe kun je paardenbloemwortels fermenteren, ‘olijven’ maken van sleedoornbessen of ‘kappertjes’ van beukenkiempjes?

Hiernaast gaan we in groepjes aan het werk en is er de mogelijkheid om voor de groep een presentatie te geven over een plant of onderwerp. Ben je niet in de gelegenheid om de live lessen te volgen? Of vind je extra herhaling fijn? Op dinsdagavonden zijn online-lessen. De basis van deze lessen is gelijk aan de livelessen. De online-lessen worden live via Zoom gegeven en zijn interactief met veel ruimte voor vragen en interactie. Meer informatie over het eetbare wilde plantenjaar kun je vinden op inhetwildeweg.nl.

